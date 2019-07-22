網民熱話：女車手冒雨抱樹開路　「好人一世平安」

在馬路上，好人好事隨時都會發生。近日網上流傳一段短片，滂沱大雨之下，一名電單車手在粉嶺見到有大樹倒塌，橫亙路中，竟落車親手把大樹移走，令堵塞的馬路恢復通車。網民留言激讚：「好人一生平安！」



事件發生在前日（20日）正午12時許，地點為粉嶺沙頭角公路。網民Alison Lai在Facebook群組「北區之友」上載片段。當時天氣十分惡劣，狂風暴雨，倒塌的大樹橫跨兩條行車線，至少一輛貨車及一輛私家車被塌樹所阻，未能行車。



據發文者指，等待約10分鐘，一輛電單車駛近大樹，司機其後落車，徒手抱走塌樹協助開路，其後貨車司機認出鐵騎士是位女司機，「大家都十分感激她仗義相助。」



事後引起網民熱烈討論，有人大讚：「好人一生平安」，惟亦有人把焦點放到貨車及私家車司機上：「咁多架車上嘅男人都唔及一個女人」、「如果真係女電單車手，咁班男人都...」



網民有話說

Jack Ip： 咁多架車上嘅男人都唔及一個女人

Gfgf Yan： 電單車司機有防水雨衣雨褲係方便啲嘅，男女平等，好事唔怕做，希望各路大大關照下26司機啦～

Kirk Ma： This is the spirit of Hong Kong, gratefully



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