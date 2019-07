網民熱話：女車手冒雨抱樹開路　「好人一世平安」

在馬路上,好人好事隨時都會發生。近日網上流傳一段短片,滂沱大雨之下,一名電單車手在粉嶺見到有大樹倒塌,橫亙路中,竟落車親手把大樹移走,令堵塞的馬路恢復通車。網民留言激讚:「好人一生平安!」



事件發生在前日(20日)正午12時許,地點為粉嶺沙頭角公路。網民Alison Lai在Facebook群組「北區之友」上載片段。當時天氣十分惡劣,狂風暴雨,倒塌的大樹橫跨兩條行車線,至少一輛貨車及一輛私家車被塌樹所阻,未能行車。



據發文者指,等待約10分鐘,一輛電單車駛近大樹,司機其後落車,徒手抱走塌樹協助開路,其後貨車司機認出鐵騎士是位女司機,「大家都十分感激她仗義相助。」



事後引起網民熱烈討論,有人大讚:「好人一生平安」,惟亦有人把焦點放到貨車及私家車司機上:「咁多架車上嘅男人都唔及一個女人」、「如果真係女電單車手,咁班男人都...」



網民有話說

Jack Ip: 咁多架車上嘅男人都唔及一個女人

Gfgf Yan: 電單車司機有防水雨衣雨褲係方便啲嘅,男女平等,好事唔怕做,希望各路大大關照下26司機啦~

Kirk Ma: This is the spirit of Hong Kong, gratefully



