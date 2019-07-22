修例風波：政黨轟政府警方任由黑社會管治元朗

修訂《逃犯條例》風波持續，衝突不斷蔓延，元朗昨晚(21日)發生白衣人追打市民事件，其中民主黨立法會議員林卓廷亦遇襲受傷。林今早(22日)致電電台節目指其嘴唇被打傷，要縫18針，頭部被打中數下，現仍在醫院。他說當時很多市民無參與示威，只是經港鐵出入都被粗暴毆打，對於有人持武器都不被拘捕或登記，不明為何警方對使用非常嚴重暴力、甚至危及性命的情況視而不見。



民主黨發表聲明，指林遇襲後，黨員及義工兩小時內多次報警，卻未能接通，最終警員到場時，襲擊者已散去。施襲的人疑似黑社會，事發時無差別地追打市民，形容政府及警方任由黑社會管治元朗，強烈譴責政府及警方的不作為，並對黑社會的行為深感憤怒，要求政府及警方交代。



自由黨亦發表聲明，對暴力充斥香港深感痛心和憂慮，重申社會不應訴諸暴力，又指近日事件不單止暴力程度升級，更深入蔓延至社區各層面，長此下去，只會令香港落入萬劫不復的境地，懇請各方回歸理性，以務實的態度處理分歧，讓社會盡快重回正軌。



對於元朗西鐵站有市民被毆，該黨認為不能接受，促請警方嚴正跟進，緝拿兇徒歸案，而昨有示威者向中聯辦門外國徽投擲雞蛋及潑上黑色液體，損害國家尊嚴、違反國家憲法及《基本法》，嚴重打擊香港一國兩制的基礎，亦予以強烈譴責。



公民黨亦發聲明，強烈譴責在元朗站的暴力行為及警方失職，形容警方恍如與黑社會協調好一樣，認為政府須就社會嚴重撕裂的局面負上全責。政治問題必須政治解決，特首林鄭月娥倚仗警隊武力和黑社會暴力處理民怨，只會被市民唾棄，令民怨繼績沸騰，抗爭運動將會一直升級，民間與政府的裂痕永無愈合之日，對香港整體無好處。