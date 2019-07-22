修例風波：多宗打鬥火警要處理　警隔35分鐘到元朗站

西鐵元朗站昨晚(21日)發生「白衫軍」追打市民事件，多名市民及機構均表示報警後無法聯絡警方，事發多時後警方才到場，並且未有作出拘捕行動。警察公共關係科總警司謝振中今早(22日)在電台節目表示，昨晚約10時45分已接報，7分鐘後2名軍裝警員到元朗站，評估後認為情況嚴重，要求增援，承認最終增援隊伍在晚上11點20分到場，距離報警時間過了35分鐘。



謝形容，昨晚元朗站的襲擊事件是無法無天，挑戰法治，警方必定嚴肅追究，承諾若有足夠證據，會作出拘捕行動。他又為警方遲到場解畫，稱原先有2名軍裝警員到元朗站後，目睹過百人在站內及月台，有人手持有武器，評估後認為情況嚴重，要求增援，但同一時間區內亦發生多宗打鬥及火警要處理，最終增援隊伍於晚上11點20分到場。



他相信等候增援期間，兩名警員有繼續在元朗站周邊評估形勢，確保自己安全。他指警員雖有佩槍，但昨晚人多密集，用槍可能會構成更大危險，認同兩名警員在無保護裝備下等候增援是合適做法。他又說，午夜過後元朗南邊圍村有兩批人對峙，警員到場後，未能確認村入面的白衣人就是西鐵站施襲的人，對昨晚警方無作出拘捕一事表示理解。



另外，他指觀乎過去數星期，警方處理多宗大型衝突時，往往在警方介入後，會令事件升溫及令現場情況變得更亂，甚至有警員受襲，因此必需小心評估警方合適介入時間。