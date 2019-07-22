修例風波：讚白衣人英雄　何君堯：元朗人保鄉衞族

元朗昨晚(21日)有大批白衣人追打市民。網上有片段顯示，立法會議員何君堯與多名身穿白衣的人握手和竪起拇指。他今早(22日)接受電台訪問時指任何暴力事件應予以譴責及檢控，又指將暴力事件形容與他有關，是失實言論。有網民則發動今午3時到其位於荃灣的辦事處進行「問候」行動。



何解釋昨晚在元朗出現，因他居於元朗，當時送朋友回家，出現是理所當然，與人握手拍照亦是正常，「我又唔係冇人識」，反問「人哋額頭有鑿住係咩嘢？」他認為是有部分人士別有用心作出攻擊，遭人鋪天蓋地質疑他是否支持黑社會。他又指，警方已疲於奔命處理事件，昨晚有人聲東擊西，批評投訴警方者是無良心，而民主黨立法會議員林卓廷並非居於元朗，與白衣人同行，卻被美化成為調停人。



當問為何與白衣人握手時，何表示：「我唔止白衫人呀，彩色衫人我又會握手，黑色衫人亦都會握手，你着西裝、冇着衫我都會同你握手，做咩事同白色衫人握手就係原罪？」何在片段中亦曾向白衣人說「你哋係我英雄」，他今解釋元朗人向來保鄉衞族，「你估第一次聽咩，你哋都傻傻地，突然將啲嘢上綱上線。」