搗武器庫：民族陣綫成員盧溢燊提堂　申保釋遭拒

警方O記本月19日在荃灣一工廈單位搗破一個武器庫及炸藥工場，以涉嫌無牌管有爆炸品拘捕港獨組織「香港民族陣綫」的27歲成員盧溢燊。案件今早(22日)在西九龍法院提堂，盧暫毋須答辯，案件押後至10月14日，以待警方進一步調查後再訊，辯方申請保釋被拒，盧需繼續還押看管。



報稱無業的盧溢燊，被控於今年7月19日荃灣德士古道隆盛工廠大廈20樓D室5號房，明知而管有爆炸品，即三過氧化三丙酮(TATP)。



控方申請將案押後12星期，至10月14日等候警方進一步調查再訊；控方指，今次是香港回歸以來發現最大型的爆炸品製造廠，以現時社會環境局勢，若涉案爆炸品流出市面，將會極之危險，控方不排除加控其他控罪；基於案情嚴重，有案例顯示相同控罪可判處監禁12年，案件或轉介更高級別法院審理，因此反對被告保釋。



控方披露，今年7月19日晚上10時半，被告在上述倉庫外被警方截停拘捕，警員在被告身上搜出單位的鎖匙，在被告的銀包搜出支付單位租金的單據，單據顯示每期租金5000港元，分4期支付，單位自今年2月開始承租，單位業主的WhatsApp找到被告交租的紀錄。



控方指稱，在單位內檢獲1.5公斤懷疑TATP炸藥，由於該物質性質不穩，警方已在該廈天台及後樓梯分5次即場引爆炸藥，保留小量樣本作化驗，控方有理由相信單位是用作製造土製炸藥的工場。警方並在單位內搜出10支用啤酒樽自製的汽油彈、兩把12吋及15吋長刀、石膏粉、鏹水、天拿水、雙氧水、電油、香港民族陣綫的宣傳T恤、港英龍獅旗、面罩、示威者所用的護膝及護肘等物品。



控方指，TATP不可購買，但其原材料如雙氧水、鏹水等均輕易在坊間得到，TATP常用於外國恐襲，其製造方法亦容易在網上找到；TATP製造時需加熱後再冷凍，警方在單位亦搜出三個電磁爐及一個商用雪櫃。另外，被告被捕後翌日(即本月20日)，警方在被告住所搜出一支雙氧水、一支鏹水及兩把分別10吋及8吋長刀。



控方指，兩名涉案的25歲男子亦已分別在上水及荃灣被捕，暫獲警方保釋，不排除再有其他人被捕。控方在案件押後期間，會翻查涉案大廈的閉路電視錄影、為現場檢取的DNA及指模做法證校對、化驗涉案的TATP樣本，以及翻查被告身上、其住所及涉事倉庫搜出的手機及電腦。控方又指，梁頌恆已承認被告是香港民族陣綫成員，警方將循此方向續調查。