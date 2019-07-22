修例風波：泛民到元朗警署抗議　斥警黑勾結

修訂《逃犯條例》風波衝突不斷，元朗昨晚(21日)有大批疑似黑社會的白衣人士在街頭及西鐵站追打市民，最少45人受傷。多名泛民立法會議員及區議員今日(22日)到元朗警署外抗議，斥警方與黑社會勾結，促元朗警區高層問責辭職。20多人在警署外舉起標語，高叫口號：「警黑合作，市民遭殃」、「警黑共管，香港玩完」。



區議員黃偉賢指，警方聲稱昨晚10時許才接獲報案，但在7時許大批手纏紅繩的白衣人士開始聚集時，他已即時致電元朗警署要求執法，惟半小時後有街坊向他反映仍未見有警員，他再向警方查詢時，獲覆已派便衣警到場，但未解釋為何不派軍裝警，及後就發生白衣人士衝入西鐵站無差別追打市民事件。



他指警方拒絕調查手持鐵通和木棍的白衣人士，形容其行為是「放水」，要求元朗區議會主席召開緊急會議討論今次事件，又促請撲滅罪行委員會召開特別會議。身兼元朗區議會議員的立法會議員鄺俊宇就指，不排除待立法會復會後，提出就昨晚事件作出調查。



元朗警區總警司李偉文一度拒絕接信，擾攘10分鐘後，李終現身，指昨夜案件交由總區重案組負責，承諾積極調查，鎖定目標人物後會即時拘捕。他再三強調，警隊會不論政治立場，保護市民生命財產。對於有流言指，新界警區未來兩日不會即時處理市民受襲個案，李澄清絕無此事，又指無情報顯示會有黑社會分子襲擊市民。



立法會議員朱凱廸指，李偉文不夠膽承諾確保元朗居民安全，令市民非常憂慮若警察拒絕行動，元朗會再次天翻地覆。他指，民主派下午會聯合社工團體及元朗居民，再次到元朗警署報案。