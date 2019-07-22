網民熱話：泊車泊正車房通道　車身瞬間「被轉色」

車主有時為了貪方便，會將座駕停在路邊，不過選擇停車位置，亦是一門學問。近日有車主就上載多張照片，顯示其座駕半邊車身被染成粉紅色，原因是「停在車房門口」，車主向網民討教如何追討賠償，可惜卻惹來嘲笑。



現場葵涌大連排道一幢工業大廈旁的橫巷。網民Kin Wing今日(22日)在Facebook上載多張照片，並貼文稱：「我啲車泊咗喺車房門口，但係佢噴油搞到我啲車染晒啲紅色粉喺架車度，想問大家有乜意見可以追討？」照片所見，車主的黑色私家車靠近牆身位置被染成粉紅色，車頭冚亦布滿「紅粉」；而泊在私家車前的另一架客貨車情況雖較輕微，但亦不能幸免。不過照片另一亮眼之處，卻是後方可清楚可見牆身寫有「私家通道 請勿泊車」字眼，而舖頭招牌位置，亦有「車房通道」4隻大字。



有網民透露，該地舖位置是一間專門維條的士的車房，而事主停車位置剛好是「噴漆房」。雖然事主座駕無辜被局部轉色，不過就得不到網民同情，認為追討機會極微，「點證明係車房做？」「我淨係見到私家通路...請勿泊車」、「泊車房門口咁睇唔開，真係冇人幫到你」。亦有人抵死建建議事主，「掉轉架車泊多幾日，全車轉色，記得去運輸署登記呀！」

