涉企圖拖兩少女到後樓梯非禮　22歲廚師認罪

22歲廚師在街上隨機搜尋心儀獨行少女，先後尾隨兩名少女乘車返家，再隨她們乘升降機上樓，並趁她們入屋前從後掩嘴箍頸，企圖拖到後梯大肆淫辱。幸兩名受害人極力掙扎呼救，始能幸免於難。涉案廚師阮仲軒今(22日)於區域法院承認兩項企圖非禮罪，須還押至8月14日，等候他的精神及心理報告後才接受判刑。



首案發生於2017年3月6日凌晨1時許，17歲女事主X於觀塘裕民坊獨自乘小巴返回藍田平田邨寓所。她下車時已察覺有兩男子同時下車，其中一人即本案被告更跟她走同一方向，並跟她一同上樓一同出𨋢。



惟走不了多少步，被告便用脫下的衞衣笠她的頭，再箍着她意圖拉她走。X出盡力終掙脫被告，她兩天後在社工陪同下報警。



第二宗案件發生在去年10月12日晚上11時許，穿着校服的17歲女事主Y，跟友人飯後於深水埗乘巴士返藍田平田邨寓所，她下車時已知被告尾隨她，以為是街坊不以為意，但被告跟她在同一樓層出𨋢，但朝相反方向走。惟當Y準備開門時，被告衝向她，從後掩着其口眼，並想將她拖到後樓梯，Y極力掙扎大叫，驚動鄰居，被告敗走逃去。



警方調查後確認被告身份並將他拘捕，警誡下他坦承在街上見到兩名女事主，很想摸她們的胸部，便一直尾隨她們伺機下手。控方指，被告2013年有干犯同類控罪的案底，該案中他尾隨14歲女生返家將她推入梯間非禮。



律師指被告跟未婚妻有一名7個月大女兒，被告表示因為一時性衝動而犯案，現時有正常性生活所以承諾不會再犯。