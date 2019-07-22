海洋公園做義工導賞員　老友記壓力大減

74名老友記退而不休，參與海洋公園黃金導賞員計劃，向遊人提供導賞服務，提高個人生態保育。海洋公園第4年舉辦此計劃，義工人數創新高達74人，主要是45歲或以上退休人士，最年長約73歲。有導賞員指，照顧患有認知障礙症的母親壓力大，終日唉聲嘆氣及失眠，參與計劃後壓力一掃而空。



園方就計劃進行問卷調查，訪問74名義工及108名公眾人士，發現退休人士成為導賞員後，其生態保育意識較一般人高。當中90%義工表示，已停止食魚翅，有87%稱日常生活中不會使用飲管，較公眾人士只有分別59%及50%的比率高。



梁先生與太太以夫妻檔參與計劃，梁太指，丈夫自2017年參與，已是兩屆義工，她去年受丈夫邀請而加入。她是家庭主婦，要照顧患認知障礙的母親，其母入住護老院，但仍要每日到院舍照顧她，回家後亦要照顧家人，直指壓力大及情緒低落，出現失眠。



成為義工後，她形容「老人院同海洋公園係兩個世界」，在護老院的長者木無表情，相反園內遊人「見到會好開心」，自己亦受感染。梁先生指，太太變得願意與人溝通及開朗，二人話題亦增加。



海洋公園行政總裁李繩宗表示，計劃自2016年起舉辦，當時只有8位義工，人數大增可見計劃成功，未來冀吸引更多人參與。他指，園方曾就計劃進行遊客調查，大讚義工服務，義工參與計劃後擴闊社交圈子，對動物認識亦有所增加。