屯門開車撞警案　兩青年分別囚4及30個月

反黑組探員去年7月在屯門制止掟磚刑毀運菜車的歹徒時，遭對方開車衝向警員，期間有警長鳴兩槍制止。一名涉案青年後因腳部中槍求醫時被捕，警方調查後再拘涉案另一名青年。兩人今(22日)於區域法院承認刑事毀壞等罪，分別被判囚4及30個月，及須賠償合共2500港元予運菜車車主。



兩名被告依次是朱揚正及許浩賢，皆25歲及報稱是運輸工。兩被告同承認一項刑事毀壞罪，首被告再承認抗拒執行警務的警員、危險駕駛、使用汽車沒有展示有效車牌及偽造文件罪。



控方指首被告有10項定罪紀錄，其中有相類的危險駕駛紀錄，並自稱是南邊圍和勝和成員；次被告則有5項定罪紀錄，亦有相類的刑事毀壞紀錄。辯方求情指兩人已感後悔及願意賠償，而首被告由被槍傷後一直還押，已有一段長時間，而次被告當日只是擔當「睇水」的角色，希望法庭給予機會。



法官判刑指，首被告遭槍傷乃咎由自取，並不是求情因素，而次被告的角色與首被告同樣重要，兩人向貨車掟磚的行為，實罔顧他人安全。而就着首被告承認的抗拒警務人員及危險駕駛兩罪，法官直指案情十分嚴重，當時警員已伸手到其駕駛座窗口，首被告仍驅動車輛，行為十分危險，幸警員只受輕傷，且首被告亦罔顧途人安全，更迫使警員開槍以制止其行為。法官最後判首被告入獄30個月、停牌4年，次被告則被判囚4個月。



案情指去年7月31日晚上9時許，中型貨車司機周智昌把車停泊在屯門置樂花園外青海圍，由偵緝警長等警員陪同卸貨。警長其後察覺聲響於是往馬路察看，見首被告從一私家車下車，把一塊磚頭擲向貨車。



警長跑到私家車表露身份，並要求首被告停下。首被告其時已登上駕駛座，警長於是伸手到司機位窗口欲捉住首被告，但首被告開車，令警長跌倒及撞向石壆。警長續又跑往追截私家車，私家車一度駛上行人路越過巴士欲逃跑卻見警長逼近，於是又倒後駛回行車線上又見行車線上的警長，遂驅車衝向警長。警長於是拔槍指向私家車，大叫「警察，停車，否則開槍！」私家車不理續衝向警長，警長故瞄準司機位先開一槍，惟私家車仍衝前，警長於是再開一槍並同時跳開閃避私家車，私家車在十分近的距離與警長擦身而過。



警方不久後於元朗唐人新村交匯處附近發現私家車，當時車上無人，其後發現該車使用的是假車牌。首被告後因右大腿中槍等求醫而被捕，而次被告則在事發3日被捕。