修例風波：政府強烈譴責衝擊中聯辦及元朗暴力事件

修訂《逃犯條例》風波下社會衝突事件一再升級，昨日(21日)大批示威者圍堵中聯辦大樓，又塗污國徽及寫上侮辱字句；而在元朗，大批身穿白衣人士在西鐵元朗站、YOHO MALL等地方無差別攻擊市民。行政長官林鄭月娥下午(22日)與一眾司局長和警務處處長在行政長官辦公室地下大堂會見傳媒。林鄭表示，昨日遊行後有人惡意包圍及衝擊中聯辦大樓並塗污國徽，行為挑戰國家主權、觸碰「一國兩制」底線，傷害民族感情，引起香港社會憤慨，強調會依法追究。



她又表示，昨晚元朗暴力事件令人震驚，香港作為法治社會不容暴力存在，施襲者目無法紀，傷害市民及乘客安全，令人髮指，並要求警方全力緝兇，又向包括傳媒的傷者表達深切慰問。她強調，暴力不能解決問題，只會助長更多暴力，最終受害都是市民，希望社會各界維護法治，向暴力說不。



保安局局長李家超表示，社會不能容許及鼓勵任何暴力行為，會要求警務處就元朗暴力事件採取行動追究責任。李提到，近期頻繁的遊行示威，大大增加警隊人力及精神壓力，亦影響道路使用者、社會及經濟，加上在遊行期間或之後，有人故意堵路阻塞交通，有嚴重暴力傾向的人士的暴力行為不斷升級，如腐蝕性液體、有毒性的化學品、汽油彈，情況令人擔心。他強調必須譴責暴力，任何合理及美化暴力的行為都很危險，呼籲所有人應與暴力割席。