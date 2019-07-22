修例風波：元朗打人事件　議員批政府誠信徹底破產

就西鐵元朗站昨晚(21日)發生的打鬥事件，造成多人受傷，其中包括記者和立法會議員，泛民主派議員今午(22日)發表聲明，斥責警方破壞法紀，遲遲未到場協助，更懷疑容許黑社會介入，到處隨意毆打市民，同時指出特首林鄭月娥政府誠信已徹底破產。



公民黨立法會議員陳淑莊播出昨晚致電999熱線求助的錄音，指當時一位姓陳的警長曾表示已設立指揮中心和派出警員到場了解，更着她聯絡分區指揮官葉劍影，其後時間只由警署內的警員回覆，直到後期情況惡化，但警方仍然未有理解和安排警員協助，她質問為何警方求助熱線久未接通，甚至要向消防求助，並由消防聯絡警方保護市民，質疑當中邏輯何在。



民主黨立法會議員許智峯稱，民主黨對警方縱容和包庇黑社會「行私刑」追打市民表示極度憤怒，又指警方企圖降溫和低調處理事件，他指不止打鬥和基於政見不同的原因，質疑警方疑聯同黑社會合作對付市民，故不能不對事件予以強烈譴責。許認為警方應全面給予交代，而非以需要增援等理由作藉口。



被問到會否向大律師公會投訴何君堯昨晚於元朗街頭跟涉嫌毆打市民的白衣人士握手和傾談等行為，被人懷疑他涉與事件有關，身兼大律師的公民黨立法會議員楊岳橋說，任何人都有權向相關公會就執業律師的個人行為投訴。