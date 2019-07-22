修例風波：行會讉責暴力行為　會督促警方盡快執法

就昨晚有人在港島西區和西鐵元朗站發生打鬥事件，造成多人受傷，行政會議召集人陳智思今午(22日)稱，行會成員一致對昨晚連串暴力行為表明不能接受，認為暴力不是解決問題的方法，感到非常痛心及予以嚴正譴責。他指，絕不能接受有示威者衝擊中聯辦塗污國徽，而元朗一連串暴力行為，亦非港人應有所為，會督促警方盡快拘捕和懲處相關人等，並有效維持秩序。



陳智思表示，過去一個多月有人將社會矛盾訴諸武力解決，他強調無論任何立場，暴力都不是選項，希望政府能尋求解決方法，相信警方會採取適當措施，公道處理所有事件，市民對警方要有信心。至於如何建議政府重拾市民對警隊的信心，陳指香港警隊是最優秀的隊伍之一，但他承認近月事件令市民動搖警隊信心。



被問到政府應否就近期連串衝突成立獨立調查委員會，陳指政府應沿用原有投訴機制，行政會議非官守議員認為這是恰當的方式。至於應否解散或重組行會，陳說行會成員由特首委任，亦有權在任何時候加入新成員，自己作為非官守成員，一直以來都為特首提供建議。



另一行會成員葉劉淑儀則表示，近期多宗事件涉及刑事行為，相當複雜，而法例賦予獨立調查委員會的權力有限，或未能查清真相，但相信政府有責任了解修例風波帶來的紛爭，特首會再作檢討。