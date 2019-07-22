港生首參加國際生物奧林匹克賽　即奪1金2銀1銅

「國際生物奧林匹克」是一項為中學生而設的國際比賽，目的是希望學生透過解決生物學的難題和進行實驗，從而發揮分析能力和創造力，本屆比賽於本月14日至20日在匈牙利塞格德舉行，共有來自73個國家或地區，約285位學生參賽，而香港代表首次參加國際生物奧林匹克即取得1金、2銀、1銅的優異成績。



香港隊代表成員由4名學生成員組成，在去年新辦的「國際生物奧林匹克—香港區比賽」中獲得優異成績，繼而完成由香港資優教育學苑提供的生物學增益課程，在課程中表現出色的學生會獲選為香港代表，參加本屆國際生物奧林匹克，而代表隊是次比賽的費用由教育局全數資助。代表隊在國際生物奧林匹克賽事中，李鎔智(拔萃男書院)奪得1面金牌，2名銀牌得主分別為周景毅(喇沙書院)和黃摯毅(聖保羅男女中學)，而覃業晉(旅港開平商會中學)則獲得1面銅牌。



教育局局長楊潤雄今日(22日)祝賀香港隊在賽事中表現出色，他稱教育局每年支持不少表現傑出的學生，代表香港參與多項重要的全國和國際性比賽。而香港隊首次參加國際生物奧林匹克已取得佳績，實在令人欣喜，他續稱立法會財務委員會於去年10月通過向資優教育基金注資8億元，不同機構可以透過申請資優教育基金的資助，於2019/20學年開始為資優學生提供多元化的校外進階學習課程，其中將包括以STEM教育為主題的計劃，為具優良潛質的學生提供更多高質素的學習機會，進一步發展他們的潛能。