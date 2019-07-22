豬肉價格及旅遊費升　6月物價指數升3.2%

政府統計處公布6月份的消費物價指數，較去年同月上升3.3%，較5月份的相應升幅2.8%為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數於6月份按年升幅為3.2%，主要是由於豬肉價格及旅遊費用升幅擴大所致。甲類、乙類及丙類消費物價指數，6月份的按年升幅分別為3.9%、3.0%及2.9%。



按年升幅的類別為食品(不包括外出用膳)，上升12.1%、住屋上升4.1%、雜項服務上升2.1%、雜項物品上升2.1%、外出用膳上升2.1%、煙酒上升1.8%和交通上升1.7%。按年跌幅的類別為電力、燃氣及水下跌5.1%、衣履下跌3.1%和耐用物品下跌1.5%。



以2019年上半年合計，綜合消費物價指數較一年前同期上升2.6%。甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅則分別為3.0%、2.4%及2.4%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為2.8%、3.3%、2.7%及2.5%。



政府發言人表示，由於豬肉價格因新鮮豬肉供應遇到干擾而急升，6月份的基本消費物價通脹率上升至3.2%。大部分主要消費物價指數組成項目的價格壓力仍然受控。展望將來，鑑於早前新訂住宅租金回落和環球通脹溫和，整體價格壓力應大致受控。然而，短期的通脹率則要視乎新鮮豬肉的供應情況和價格。政府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。

