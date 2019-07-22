修例風波：醫學教育社福界聯署　促拘元朗兇徒歸案

修訂《逃犯條例》風波持續，昨夜(21日)元朗更發生白衣人當眾追打市民事件，導致多人受傷浴血。有醫護、教育及社福界別人士今(22日)發起「拒絕接受722政府聲明！立即捉拿元朗兇徒！林鄭下台！」聯署，指政府的對上環示威者行為及元朗衝突的聲明，是傷害市民，真正令人髮指，不能接受，並要求政府回應市民訴求，林鄭月娥亦要下台。截止傍晚6時20分，已有約6.3萬人聯署，當中包括不同職業及界別人士。



發起聯署的有醫學界選委歐耀佳、黃任匡，教育界人士有張銳輝，以及社福界人士。聲明以中、英文撰寫，指昨夜有人走進元朗港鐵站及車廂，見人就打，連黑衣、白衣人士、記者、議員和孕婦都被打得頭破血流，警察卻不見影蹤，個多小時縱容暴徒向市民不停施襲，情況荒謬。



聲明又指，更荒謬的是透過影片見到立法會議員何君堯，在元朗向一眾白衣人鼓掌、道謝，又與疑似曾於港鐵站內手持木棍的暴徒握手。



政府的聲明以「令人髮指」譴責上環示威者的行為，但形容元朗暴徒行為是：「有人聚眾在港鐵車站月台及車廂內襲擊乘客，引發衝突，導致有人受傷」，「完全扭曲了無辜市民被一面倒遇襲受傷的事實。」並指政府以此聲明傷害市民，令人髮指。



