修例風波：疑參與遊行惹針對　網民發起圍堵食肆

民陣昨(21日)在港島舉辦反對修訂《逃犯條例》遊行，3名市民昨參與遊行後，前往將軍澳東港城的日牛涮涮鍋專門店用膳，排隊期間討論當日遊行事宜，女店員疑耳聞他們的討論，久久未安排座位，甚至連後來者也「後發先至」獲叫號入座。3人大感疑惑，立即質問店員，有人卻惡言相向，直言「你可以食其他餐廳㗎，咁得閒周圍遊行」。他們只好無奈離開。



由於懷疑店員針對其政治立場，3人將事件分享到網上討論區，激起網民公憤，發起今晚(22日)約9時，包圍涉事日式火鍋店，現場聚集數十名市民，有人將寫有政治訴求的便利貼，張貼在店內櫃枱及門口地磚上，將火鍋店變成「連儂牆」。店員見群情洶湧，慌忙報警求助。逾10名警員隨後接報到場，部分人手持圓盾戒備。現場市民隨後陸續散去，但有網民已在網上號召，聲言明晚會再度包圍該店。



據悉，涉事食肆今日中午已在社交網站發出道歉聲明，表示為座位安排不周引起各界疑慮，並造成個別客人有不愉快的用餐體驗深表歉意。店方強調昨日該店的輪候系統出現故障，以人手派發籌號以致照顧不周，承諾會作出改進。惟網民拒不絕受，仍然發起圍堵抗議。