鄭若驊醜聞纏身　執法不公淪黎智英保護傘

鄭若驊醜聞纏身，甫上任就被爆與丈夫潘樂陶於屯門海詩別墅2幢獨立屋均有僭建，其中潘的獨立屋雖被法庭裁定違反《建築物條例》，但只罰款2萬港元，鄭的獨立屋涉僭建更是未有被檢控，鄭被質疑「自己放生自己」。律政司發言人回覆時稱，鄭在2018年1月初已授權刑事檢控專員處理，其後亦委託1名獨立資深大律師提供法律意見，鄭從來沒有參與任何檢控與否的決定。



而今年5月，鄭若驊被揭發，涉於在任期間仍有參與3宗仲裁案件，其中1宗無申報，被質疑有「秘撈」之嫌，發言人亦稱鄭事後會見傳媒時已說明，其中1宗已於上任前遞交辭任信件，因此毋須申報；其餘2宗則屬獲行政長官批准鄭上任後繼續處理的案件。



鄭若驊繼涉「秘撈」仲裁案無申報後，再被揭發其丈夫潘樂陶在她任內購買2個合共超過1.6億港元的半山豪宅物業，鄭亦無申報，律政司發言人則指由於並非鄭實際擁有，沒有實際利益，毋須就此申報。



除了她個人醜聞不絶外，她上任以來的多項檢控決定也備受爭議，最受人批評的是屢次放生黎智英，令黎儼如有「司法保護傘」，當中包括黎涉刑恐東方男記者一案，在證據確鑿，有相有片情況下，拖延逾兩年仍未有任何決定，東方與記者本人先後共13次去信追問檢控進展，律政司一律以虛話作回應，一直拒交代「究竟告定唔告」黎智英。



此外，去年2月，她上任不足1個月，就黎涉多次向泛民主派秘密捐款逾4000萬港元一事，竟發聲明以沒有足夠證據檢控為由，放生黎及涉案泛民人士。



至今年4月24日，違法佔中行動發起人戴耀廷等9名被告遭判罪成，惟多人被判緩刑，律政司決定不就刑期上訴，包括黎智英在內的多名佔中搞手更至今仍未被檢控。



