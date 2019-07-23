推銷修訂逃犯例失職　民望屢墊司底

鄭若驊本人醜聞不斷，檢控決定又頻爆爭議，近日掀起軒然大波的修訂《逃犯條例》，身為律政司司長的她本應是推銷修例的主力，奈何成為政府負資產的她，因難取信於公眾而幾乎「隱形」，因而被譏為「避政司」。此外，政府的對應進退失據，終致修例工作「壽終正寢」，更引發連串示威，至今未有解決跡象。難怪她的民望屢創新低「墊司底」。



風波不斷，市民每周發起遊行抗議屢爆衝突，本月16日一項最新民意調查顯示，三司評分及支持率淨值均創下各人上任新低，其中鄭若驊最新評分為21.6分，繼續「墊司底」，且錄得同一調查歷來最低的官員評分。



有關調查由剛獨立於香港大學的香港民意研究計劃於本月2日至8日，訪問1025名18歲以上市民。結果顯示，三司評分齊跌及維持不合格水平，當中政務司司長張建宗獲38分，屬三司最高分，亦較上月跌5.3分；財政司司長陳茂波獲29.5分，下跌6.5分；鄭若驊則獲21.6分，大跌7.9分。至於鄭若驊出任律政司司長的支持率為10%，下跌5個百分點；反對率則為68%，大幅增加12個百分點；而其支持率淨值亦由負40個百分點，下跌18個百分點，只得負58個百分點。