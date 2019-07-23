四電一腦除舊宣傳不足　舊電器仍被棄置垃圾房

「四電一腦」生產者責任計劃下月實施一年，但仍有不少巿民將相關的廢電器棄置在街邊或垃圾站，反映除舊服務仍未盡完善，單是觀塘區內的10個指定垃圾收集站，平均每月就收集到90件舊電器。有環保團體認為政府在宣傳除舊方面仍做得不足，認為應加強教育宣傳及放蛇，打擊不提供除舊服務的不良電器銷售商。



環保署向觀塘區議會提交文件，介紹「四電一腦」生產者責任計劃在區內推行的情況。對於棄置在垃圾收集站或街頭的「四電一腦」，食物環境衞生署人員會先暫存在指定的垃圾收集站，然後安排歐綠保收集和送到WEEE·PARK處理、循環再造。



現時政府營辦商歐綠保會定期到觀塘區內的10個指定垃圾收集站收集暫存的棄置廢電器，平均每月收集約90件舊電器。環保署在今年1月至6月期間在區內進行了142次巡查或突擊行動，僅作出1宗檢控。



負責回收及處理相關電器產品的WEEE‧PARK，自2017年10月運作以來，截至今年6月底累積處理超過23900公噸廢電器電子產品。巿民若購買新的相關電器，歐綠保仍要三個工作天內才上門提供除舊服務，未能承諾百分百做到即日除舊。巿民若無購買新的「四電一腦」產品，則要約一星期才可以上門提供免費除舊。由去年8月至今年6月，平均每月有逾2900戶使用免費收集服務。



綠惜地球總幹事劉祉鋒表示，發現仍有不少巿民不認識「四電一腦」除舊服務，不知道可要求電器銷售商提供除舊服務，被人誤導要多付額外的款項才可提供即日除舊服務，以致要自己將廢電器送到垃圾站，環保署應加強宣傳，甚至增加放蛇次數，以打擊此類不良營商手法，消費者權益才得以保障。