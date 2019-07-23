消費不足　食客狂𢱑免費泊車　大鬧酒樓侍應

為免費泊車大鬧酒樓？近日北角有食客因消費金額未滿1500港元，而不能享有2小時免費泊車，竟要求酒樓職員不找贖換取泊車優惠，更大罵︰「女職員心理變態絕對有問題」。



有網民在Facebook群組「中伏飲食報料區」發貼，指上周六（20日）與家人到炮台山一間酒樓共進晚餐，埋單總額為1489港元。惟按商場的規定，消費滿1500港元才可享有兩小時免費泊車。



事主遂拿出3張500港元紙幣結帳，並向女職員表示︰「唔使你找嗰11蚊啦，我哋當畀貼士」，要求有免費泊車優惠。而女職員指收據上沒有打印1500港元而堅拒，建議事主「嗌多樣嘢」。



事主與職員爭論近2分鐘，她指職員「才死死地氣施捨兩個鐘頭免費停車場」。她怒斥︰「女職員心理變態絕對有問題，呢個職員一粒老鼠屎害死一個酒樓集團，小心畀人報食環署衞生署！我哋全家決定以後都唔幫襯呢間酒樓集團」！



網民紛紛反斥事主︰「無錢就咪學人揸車仲扮豪啦，11蚊貼士，怕唔怕畀狗咬呀你」、「明顯最後覺得你太乞兒太煩，怕X咗你先施捨畀你」、「唔夠就係唔夠，人哋畀係人情，唔畀係道理，𢱑唔到着數就po上網係咪有病？其實叫多罐汽水咪夠數」。

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