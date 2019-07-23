Dr.東：全港首宗兒童腹腔鏡切除手術　病童術後7日即出院

肝臟布滿血管，加上兒童肝臟體積小，為兒童肝腫瘤切除手術加添難度。過往有關手術須以開放式手術處理，患者術後會留下一條10至15厘米的明顯腹腔傷疤。瑪麗醫院外科團隊今年初成功為一名9歲女童進行微創腹腔鏡，再配合ICG螢光顯像「鎖定」腫瘤位置的肝腫瘤切除手術，成為全球首宗配合該2種技術的兒童肝腫瘤切除個案，女童術後只在肚皮留下數個約5毫米的圓形小傷疤，2周已可回校上課。



肝癌較常見於成年人，兒童個案每年僅約5至10宗，當中大部分屬於肝母細胞腫瘤，亦有少數人屬原發性肝細胞癌。瑪麗醫院小兒外科榮譽副顧問醫生鍾浩宇指，透過手術局部或全面切除肝臟、進行肝移植，均是治療肝腫瘤的主要方法，再配合化療輔助，盡量清除癌細胞。但傳統手術需在兒童的肚皮切開一個呈「一」字形的切口，切口愈大，便有機會傷及部分神經線，病童術後有機會數個月甚至更長時間感到痛楚。



過往兒童外科也有使用腹腔鏡進行手術，但鍾浩宇指因肝臟布滿血管，且兒童肝臟體積細，進行微創手術難度極大，一旦失敗，病童有機會失血過多，或出現膽管閉塞等併發症。但他與小兒外科主管黃格元商討，又諮詢肝膽胰外科榮譽顧問醫生竺兆豪，參考成人使用腹腔鏡切肝腫瘤的經驗後，反覆評估認為若手術成功的話，可減少病童痛楚、縮短康復時間，並能減少手術傷疤日後為病童帶來的心理陰影：「我們(外科團隊)都覺得值得一試。」



直至今年3月，9歲的靈靈在身體檢查時發現右肝患腫瘤，需轉介至瑪麗醫院治理。團隊評估靈靈的體重及身高正常，加上腫瘤僅為5厘米，且無擴散迹象，適合進行微創腹腔鏡手術切除肝腫瘤。靈靈的母親坦言，得悉女兒患病後淚流滿面，不知如何是好，聽取醫生的簡介後，決定試行手術。



手術團隊先在靈靈的肚皮開3至5個小孔置入腹腔鏡，配合術前一天注射的ICG螢光顯像藥水，手術期間顯現腫瘤的周邊，令醫生落刀更精準。手術長約3小時，而醫生切除的肝組織，則從耻骨附近的切口取出，期間毋須輸血，跟進至今並無發現復發。



鍾浩宇指，靈靈術後於兒童深切治療部留醫一晚，術後7天已出院，2周後重返校園，鍾更開玩笑指：「要同靈靈講聲唔好意思，因為佢好翻左，需要應付埋中期考試。」靈靈的母親感激醫護團隊，讓女兒有機會繼續活潑開朗地成長。



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