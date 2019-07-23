網民熱話：四寶飯欠「四寶」　網民：聰明人先見到

老婆餅冇「老婆」大家都知道，但四寶飯冇四寶你又試過未？近日有網民在網上貼文，指買下的四寶飯竟然沒有「四寶」，只得白飯加菜，令他感慨：「人生總有第一次，今天遇到了。」



網民Nelson Lai前日（21日）在Facebook群組「元朗人」發放圖片，只見整個飯盒只有白飯和一條白菜仔，非常單調，事主無奈發問：「四寶去了哪裏？」原來事主購買四寶飯，店舖卻漏放「四寶」。



有人建議事主「搵真啲」，「會唔會喺個底度」，事主回應指「開頭都好似你一樣咁想法，但找過冇嘅」，十分無奈。有網民笑言這是「四寶皆空」；亦有網民指此四寶非彼四寶，「白飯、菜、飯盒加膠袋...仲唔係四寶？」有人好奇事主這餐是否要食白飯，事主後來補充，他回到店舖追討後，店方除補回燒肉、紅腸、叉燒、鹹蛋等「四寶」後，還加送一隻雞髀和一罐汽水。



網民有話說

Jasmine Wong：仲坐喺度，快啲去尋寶啦

Celia Chow：國王的飯盒

Gloria Yip：使唔使搭車去換番，如果係就真係慘囉



※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：

http://on.fb.me/1L3m1ro