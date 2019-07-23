修例風波：元朗商舖恢復營業　市民憂社區不安全

白衫軍前日(21日)肆虐西鐵元朗站，昨日(22日)網傳白衫軍將捲土重來「血洗元朗」，區內人心惶惶，陰霾甚至蔓延至屯門、天水圍，經濟活動幾乎癱瘓，整個新界西猶如陷入「宵禁」狀態，商店相繼關門避禍。重案組昨日先後拘捕6名涉嫌非法集結男子，行動仍然持續，不排除有更多人被捕。另外，逾百名警員昨晚掩至區內娛樂場所搜查，以遏止一場腥風血雨。



今早(23日)元朗市區有商戶陸續開門營業，部分銀行亦恢復運作，YOHO MALL有店舖也陸續開舖營業。另外港鐵站運作大致正常，站內多間商舖包括便利店也逐漸開門。市民陳先生表示，由於上班需經過元朗站，因此亦無可避免，惟有自己小心，昨日得知白衫軍會再現，公司女同事都非常擔心，提早收工「避一避」，以免傷及無辜。



另外，市民葉先生稱，在元朗居住約4年，一直覺得非常安全，惟現在發生這樣的事，對此表示擔心，同時譴責政府及警方處理事件的做法「完全保障唔到市民!」，他又稱昨日下午提早下班返家，家人這星期亦盡量「唔落街」，也會多加留意附近環境，實在無辦法會搬離元朗，甚至離開香港。



在元朗大馬路經營開涼茶舖的陳女士指，昨日自己並無特意早收舖，但是大街「好靜!一個人都冇」，今早亦明顯比平日少人，生意額受影響「但都冇辦法，睇住個局勢先」。另外，洗衣舖女負責人稱，街坊提醒她早點關舖，於是下午2時便離開，但她稱從小在元朗長大，店舖營業逾10年「都唔擔心得咁多」；另中藥舖白先生無奈稱，平日約晚上9時收工，營業額達8000多元，但昨營業額僅2000多元，他希望元朗不要再發生打鬥，商戶之間也該互相提點。