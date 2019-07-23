鄭若驊又涉瞞報　議員批毫無道德誠信促下台

律政司司長鄭若驊再爆醜聞，她被揭發是丈夫潘樂陶旗下上市公司安樂工程的股權共同利益持有人，市值近10億港元，但她未有向政府申報。立法會議員郭家麒批評，律政司司長作為守護香港法治的重要人物，卻多次「講大話」，認為以潘鄭的夫妻關係，鄭無疑是最大的潛在受益人，直斥鄭毫無誠信和道德，應當下台。



郭又指鄭作為公職人員，即使是次情況僅處於灰色地帶，亦應主動申報，強調行政會議成員掌握很多政府機密，故不少行會成員的利益申報均比要求為高，例如包括申報配偶資產等，以示清白，他批評鄭的做法欲蓋彌彰，更令人懷疑她是「心有鬼」，即當中可能已有或將有實際利益在其中。



另一議員區諾軒指出，公職人員「應比白紙更白」，認為鄭隱瞞潛在利益，有違公職人員應有的操守，批評她上任一年半以來多次爆出住宅僭建、沒有申報利益等醜聞，沒有資格繼續擔任公職。區又指即使鄭解釋自己沒有實際利益故未有申報，但鄭作為政府高官，掌握政府內部的消息，而其夫的公司曾承接政府工程項目，故有需要向公眾交代。區斥鄭的處事手法極其粗疏，多次隱瞞已導致誠信破產，需要問責下台。