救生員工作困擾　深水埗公園泳池危站

深水埗公園游泳池，今早(23日)9時42分，一名年約30歲救生員被發現危站辦公室3樓天台，企圖跳樓輕生，消防接報到場展開游說，惟事主充耳不聞，一時危坐天台石壆上，一時危站險象環生。礙於現場環境狹窄，不能張開救生氣墊戒備，遂堆起發泡膠箱，代替氣墊戒備，警方亦派出談判專家到場協助，雙方目前仍在對峙。



據悉，男事主為合約員工，合約期原定10月份到期後，可以獲轉職，惟今日被通知需要再延長試用期多半年，遂感到不開心。另外，該游泳池曾被揭發瞭望台無人當值，懷疑有人擔心事件被紀錄在案，影響前途，因此鬱鬱寡歡，一時想不開企圖尋死，警方正就事件展開調查。



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