修例風波：元朗學校取消活動　楊潤雄稱彈性調節

西鐵元朗站前晚(21日)有大量「白衫軍」追打途人，居民人心惶惶，區內學校已暫停暑期活動。教育局局長楊潤雄今早(23日)表示，香港的良好法治和治安得來不易，呼籲市民守法地表達意見。他指，目前元朗區大部分學校正放暑假，學校暑期活動的彈性較大，相信學校可因應安全自行調節，學校如有需要，局方會提供支援。



對於有教師參與反修例示威後被捕，他表示社會對教師專業有期望，對其專業操守有很高標準，期望教師在校內持平、關心學生和幫助學生了解社會事件，令他們有獨立思考，他不會評論個別個案，重申會按機制跟進。另有意見認為政府應與青年建立溝通平台解決爭議，他指促成對話需要雙方同意，希望社會珍惜機會，平心靜氣互相溝通。



元朗區中學校長會主席柳子權表示，區內學校昨早開始收到大量家長來電，憂慮學生回校補課及參加活動的安全問題，區內學校已採取措施，如他所屬的學校已取消今明(23和24日)兩日的活動，包括中一適應課程及高年級學生的補課，稍後安排補回。



柳表示，該會昨(22日)與警方元朗區指揮官溝通，要求警方增加人手巡查區內有較多學生出入的地方，促請警方盡快將犯事者繩之於法。對於有網民發起周六「光復元朗」行動，他憂慮演變成大型衝突會危及學生安全。