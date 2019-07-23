盂蘭勝會與時並進　增VR虛擬實境過鬼節

每年農曆七月，香港不少地區舉辦盂蘭勝會，派平安米、演出神功戲等活動。別以為盂蘭盛會都陰森可怕，香港潮屬社團總會連續第5年辦「盂蘭文化節」，以別開生面模式介紹盂蘭節(鬼節)的習俗，例如辦最大規模的搶孤競賽，更設以「盆會勝影」為主題的圖片展區以及盂蘭文化VR虛擬實境，讓市民以玩樂方式輕鬆體驗盂蘭文化。



今年「盂蘭文化節」於8月16至18日一連三日在維多利亞公園一號球場舉行，免費入場。最矚目的搶接式搶孤競賽規模為歷年最大，分2天進行院校賽及公開賽，邀內地友好團體、各區盂蘭組織、學生團體和公眾等組成54支隊伍參賽。大會亦收集過去盂蘭勝會的圖片、資料及文物用作「盆會勝影」為主題展覽，並推出亞洲盂蘭文化祭及日本盂蘭盆節等。



今年勝會將融入創新元素，設3D自拍區、長紅糖塔許願區，及逼真體驗盂蘭文化的VR虛擬實境及手機版的搶孤大作戰，冀吸引更多公眾參與，推廣及傳承盂蘭文化。大會總統籌胡炎松解釋，搶孤大賽來源是潮汕「施孤節」，早期家家戶戶拜祭後的祭品會分予窮人，形成互相搶奪情況，漸形成「搶孤」活動。今年搶孤競賽三隊一組賽制，搶接福米包最多的隊伍獲勝，料今年入場人次與去年的3萬至4萬相近。