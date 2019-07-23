憂港經濟衰退　政黨倡全民派$8000

在中美貿易談判未明朗之際，香港爆發連場示威衝突，重創香港經濟。新民黨今(23日)與財政司司長陳茂波會面，就明年預算案給予多項建議，包括全民派8000港元，料涉款約500億港元。該黨主席葉劉淑儀強調，香港經濟有逆轉趨勢，相信派錢必定會對市民有幫助。



新民黨合共提出7項建議，包括向18歲以上的永久居民發放8000港元現金津貼；取消卓越獎學金計劃的限額；增加香港應用科技研究院資助額至3億港元；於多項支援中小微企計劃中，減費降息1年；寬免短期租約的25%租金，為期6個月；豁免營業車輛一年內驗車費；豁免旅行社、酒店、旅館、酒吧、食肆及小販1年牌費。



葉劉續稱，因看到社會經濟不景氣，故主動約見陳茂波，希望當局檢視未來數月的經濟數據後，可推出相應措施回應。問及為何以往不支持全民派錢，今卻主動建議時，她指當年派6000港元亦是由該黨提出，強調有預測指今年經濟增長率或只有1%，情況與去年不同。



問到會否擔心市民把派款用作購買抗爭物資，她則稱不相信人人會買頭盔，形容近月示威已影響基層生活，落實派錢也可能是明年的事，若司長認為部分建議可行，可提早落實。