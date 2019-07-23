修例風波：鬧朱凱廸人渣兼拍枱走　何君堯遭巿民掟鞋

持續逾月的修訂《逃犯條例》風波已引起多場衝突，前日(21日)更有一批「白衫軍」在元朗持武器襲擊市民，期間立法會議員何君堯一度與白衫人士握手，惹來外界批評。何今日(23日)與另一議員朱凱廸出席電台節目時就事件辯論，最終何掉咪拍枱離場，及後何離開時被十多名年輕男女圍堵，要求握手和對話，有人甚至掟鞋擊中何手臂。



何在節目上重申自己對白衫人士有否使用暴力並不知情，應交由警方調查，反指近日多次光復行動、遊行示威均演變成衝突，幾度要求朱呼籲示威者暫停有關行動。朱不允，強調節目開始時已表明不希望發生衝突，又指遊行有正當性，反問為何不可以遊行？最終何拍枱怒斥朱：「你簡直係人渣！」並掉咪離場，又稱：「你(朱)唔配做我哋嘅議員。」被旁邊工作人員反斥：「你都唔配啊！」



及後何離開時，十多名年輕男女在停車場外等候，有人要求與何握手，何便開閘到停車場外，與其中一名女子握手，同時後方有人向何掟出一隻右腳女裝白布鞋，擊中何手臂，何則稱，自己尺碼是八號半，又指若下次再掟可掟一對，而非一隻。期間群眾不斷報以噓聲，質問何知不知羞恥，擾攘數分鐘後何上車離開，群眾亦隨之散去。