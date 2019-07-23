健身中心涉屈買課程　事主稱遭嚇會被攞晒提款卡啲錢

位於旺角的健身中心Go Goal Studios，其3名銷售員及1名健身教練被指向2名學生作出威嚇性推銷，涉迫使2人不情願下購買共值逾2萬港元的健身服務，4人事後否認兩項作出威嚇性營業行為罪，案件今(23日)在九龍城法院開審。



4名被告是20歲銷售員黃展澤、24歲健身教練區存信、21歲銷售員譚嘉希及22歲銷售員張梓健。黃、區、譚被控於去年3月24日，在旺角彌敦道和富商業大廈7樓的力高工作室有限公司(Go Goal Studios)，向周俊宏銷售價值3000港元的健身服務時，作出威嚇性營銷行為，導致周簽訂客戶協議購買健身服務。



張梓健則被控於去年4月4日，在上址向梁浩明銷售價值1.8萬港元的健身服務時，連同另外3名不知名人士作出威嚇性營銷行為，導致梁與力高工作室有限公司簽訂協議購買健身服務。



現年22歲的周今供稱，當晚行經油麻地時，男子A邀周做問卷，周出於好心答應，並跟A到力高，並按另一職員B指示，填寫一份客戶協議書的個人資料並簽署。B隨後向周索取身份證號碼對資料，又問周有沒有提款卡，周訛稱沒有。豈料周將身份證放回銀包時，B看到銀包內有提款卡，遂不停叫周拿卡出來，表示要「對資料」。周聞言將身份證和提款卡給B，B再交給第三名職員C，C隨即入房。未幾A從房間步出，神色慌張指有職員「入錯嘢」，着周盡快將存款全部提出，不然公司會將周的錢「攞晒出嚟」。



周自言因銀行知識不多而信任職員，並在第四名職員D陪同下到附近銀行，將戶口內的3700元提出，之後返回中心，打算拿回身份證後離開，此時周發現協議書上多了「3000元，6堂課」的資料，A表示因上司不在，所以取消不到課程，要周支付3000元，周感憤怒：「你哋同詐騙集團有咩分別？」但周因怕繼續被職員纏繞，最終付出3000港元，C亦表示周稍後可憑單取回3000港元。