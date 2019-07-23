股票作廢需再投資續港居民身份　中國公民求覆核

一名6年前參加「資本投資者入境計劃」申請成為香港居民的中國公民，按計劃規定投資逾1000萬港元於股票市場，但因他所投資的公司其後遭港交所取消上市地位，更被頒令解散，投資化為烏有。該名中國公民今年初申請延續香港居民身份，入境事務處以他無投資資產為由，要求再投資600多萬港元才可續期居留，他認為入境處要求違反入境計劃的條文及不合理，昨(22日)入稟高院申請司法覆核。



申請人何偉(譯音)在司法覆核申請書表示，他與妻和兩名女兒都是中國公民，並持有非洲國家畿內亞比紹的永久居民身份。他一家在2013年參加香港的資本投資者入境計劃，按規定花了990多萬港元購入創業板上市公司百齡國際(控股)有限公司1600多萬股。同年12月港交所下令百齡國際停牌。至2016年10月，百齡國際被取消上市，其註冊所在地百慕達的政府去年把該公司解散。申請人承認投資的股票至此已完全沒有價值。



按入境計劃，申請人和家人每兩年需向入境處申請延續香港居民身份，他們在2015及17年均順利獲續期，但今年初第三次續期時，當局指其股票投資已不符合計劃中資產投資的定義，要求申請人額外投資660多萬港元，即其持有的百齡國際股份停牌前的價值，才可續期。



申請人認為入境處錯誤理解及詮釋計劃的條文，且不合理地對申請人作無理壓迫，因此要求法庭頒令確認部門的決定不合法。