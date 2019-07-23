每日一片：阿叔當街狂摑至啪啪聲　青年硬食9巴掌

日前元朗發生白衣軍追打市民事件，導致全城人心惶惶。昨日（22日）有網民上傳片段，片中阿叔當街狂摑一名青年足足9巴，每巴非常響亮。有網民看畢片段後不禁留言稱：「咁快已經輪到大角咀？真係唔好話唔關自己事！」



網民Tommy Poon在「我長大於大角咀」群組上載一段影片，事發昨日下午約1時，一名灰衣阿叔於大角咀道及埃華街交界一間超市門外「當街打人」。據片段所示，身穿粉紅色上衣的青年在行人路中心，阻止一名阿叔前進，並高呼「唔好走呀你。」阿叔欲離開不果，起初嘗試推開青年，及後開始連環「啪啪聲」掌摑對方，聲聲作響！



然而，被打青年並未有還手，直至被摑7巴後，才用手臂擋一擋。阿叔乘勝追擊，用力將青年推出馬路，在場圍觀的街坊立即大叫「睇車呀」，二人才回到行人路。最後，阿叔狂摑青年足足9巴，片段亦就此完畢。



不過，貼出影片的網民未有交代事件的因由。有眼利的網民根據青年手上的紙張推測，估計是阿叔拆除牆上的海報或宣傳單張，「係唔係大叔拆牆，後生仔同佢理論？」也有網民質疑，為何現場未有人幫手，又呼籲「唔該各位街坊如果再見到同類事件，唔好再視而不見，今日你唔識嘅人畀人打，聽日就會輪到你屋企人！」更有人稱在看畢影片後，立即前往現場「幫拖」，不過涉事者已經離去。