謝斐道改建為悠閒式街道　行人路擴闊咪錶位重置

運輸署完成港島北灣仔至上環行人連通性研究，其中灣仔至銅鑼灣段走線，通過謝斐道將新鴻基中心行人天橋連接至波斯富街，達致連通灣仔北與銅鑼灣的目標。



謝斐道設有林林種種的餐廳食肆，在中午繁忙時段，謝斐道兩旁的行人路擠得水洩不通。為了締造一個安全和舒適的行人環境，運輸署建議將謝斐道(由杜老誌道至波斯富街)改建為悠閒式街道，具體措施包括擴闊行人路及美化街景等。現有咪錶停車位不會減少。



改建謝斐道成為悠閒式街道的建議須分期進行，第一期由波斯富街至堅拿道東之間的謝斐道南面行人路擴闊工程已於2018年12月開展，為配合渠務署於謝斐道的工程，擴闊工程預計最快2020年第1季完成。



其餘改建謝斐道成為悠閒式街道的建議，有待法定刊憲程序及撥款申請後推展，當中包括擴闊及重鋪由堅拿道東至杜老誌道之間的謝斐道北面行人路；提升波斯富街至杜老誌道之間的謝斐道行車道至行人路水平，重置受影響咪錶停車位，並加裝矮柱﹑凹凸紋警告條及引導徑；改善堅拿道東天橋底的通道及改善行人過路處，增設過路平台，方便行人橫過堅拿道；擴闊馬師道天橋底通道及改善行人過路處，增設過路平台，方便行人橫過馬師道。