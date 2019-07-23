政Whats噏：民政局疑有職員罷工　劉江華迴避

香港潮屬社團總會今年舉辦的盂蘭文化節得到民政事務總署嘅贊助，今日(23日)嘅新聞發布會固之然要邀請民政事務局局長劉江華到場做嘉賓講兩句啦，但唔知點解講講吓，劉局長突然避走咗，連原本應承出席嘅午宴都無去，唔通怕咗記者追問民政事務局疑有職員罷工，而自己先行「罷工」？



劉江華今日上台致詞時，例牌讚揚總會對宣傳盂蘭文化功不可沒，又指文化節既可弘揚潮汕文化和傳統美德，又為社會注入正能量，實在饒富意義，祝願新一年盂蘭文化節圓滿成功，又希望各位能盡興而歸。



不過，主辦單位及記者朋友就似乎未能盡興而歸，皆因發布會結束後，劉江華原答應會同一眾總會理事及會員共進午宴，但未知劉係咪見到有記者在場，擔心被質問早前民政事務局有職員寫有「因政府無能而罷工」的一事，在致詞完後就急急腳走了。連香港潮屬社團總會盂蘭勝會保育工作委員會副主任胡炎松都一頭霧水道：「係囉，走得咁突然嘅？」其實又使乜驚記者追訪啊，醜婦終須見家翁，佢終有一日要回應市民的疑問，避唔過㗎。