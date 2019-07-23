書展閉幕書商減價衝刺　社會紛亂累生意額跌3成

一連七日的香港書展今午(23日)5時已閉幕，不少書商趁最後一日大劈價散貨，折扣一減再減，由「全場八折」激減至「全場六五折」，「十元一本」及「隨書附贈品」等促銷標語滿場飛。有書商指，雖然今日入場掃平貨市民明顯較日前多，但仍難以填補早兩日虧損，在社會動盪下，整個展期人流及生意額較去年大跌20%至30%。



天地圖書業務發展經理陳志全表示，今日人流較昨日(22日)回升，但受早前的示威活動及元朗站襲擊事件影響，整體來說，生意額仍較去年下跌20%至30%，影響最大的是昨日，因全城籠罩於要趕回家的白色恐布中。陳指，不但市民要趕回家，他也讓家住新界西北區的員工提早收工，生意慘淡得可憐。



超媒體出版有限公司出版經理王淑蓮也指，政治氣氛差影響市民買書心情，加上社會亂象令市民不敢出街，書展人流及生意額大跌。他們惟有將折扣加碼，如減至10港元一本書，更隨書附贈禮品，希望最後衝刺吸引更多客人購書。



今日與兒子帶同行李箱到場的朱太稱，每年都到書展，今年是第一次不用排隊就可進場。她透露，出門時有朋友勸阻稱「不要去危險地方」，但她認為兒子由2歲到現時17歲每年都來書展，不想今年缺席，惟有不穿黑色或白色等敏感顏色衣服。