10年居屋業主可免補價出租單位　最多兩「劏」

房屋署建議房屋委員會以試行形式，加入房屋協會的未補價資助出售房屋出租計劃。業主在原先計劃只可以出租房間，但在出租計劃下，業主可以出租整個單位，房署認為可惠及更多業主。此外，業主只可以出租予不不多於兩個租戶。由於不少資助出租單位是兩房至三房單位，這個要求實際上可防止業主過度分間單位。



只有擁有單位達10年或以上的資助出售單位業主合資格申請參與計劃，租戶方面，已輪候至少3年的公屋一般申請者，或已輪候至少6年的配額及計分制下的非長者一人申請者符合申請資格。



而新安排是業主可將整個單位出租予指定的非政府機構，而這些機構只可將單位轉租予合資格的公屋申請者。房署認為，讓非政府機構參與計劃，能協助合資格業主和租戶配對，有助處理租務事宜。



房協會提供放盤平台，協助合資格業主和租戶配對，作為計劃的另一個優化措施。房署期望今年第4季邀請業主遞交申請，房委會和房協會於計劃推行1年因應實施情況，作中期檢討。



現時約有1.45萬個房協資助出售單位業主符合擁有業權達10年的資格。至於房委會，居屋和出售公屋則約有34萬業主擁有未補價單位達10年或以上。房協於2018年9月以先導形式推出出租計劃，暫未有成功租賃個案。