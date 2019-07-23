智庫指校園欺凌監管不足　倡政府設關注小組

校園及網絡欺凌不容忽視。青年智庫MWYO發表一項研究指香港有關欺凌的法例和政策存在三大問題，包括監管不足、意識薄弱及執行不力。研究以香港大學舍堂聖約翰學院2年前發生集體滴蠟性欺凌為例，事後學院取消涉事者宿位、暫停入住宿舍，形容事件為惡作劇，亦有專家定性為欺凌。智庫認為社會對欺凌意識不足，未有法定定義，令某些欺凌行為特別是不具刑事成分的難以識別及處理，倡政府成立關注學生欺凌的工作小組跟進。



智庫指社會一般不太了解構成校園及網絡欺凌行為的條件及惡果，特別是對青少年精神健康及長遠發展的影響，很多成年人包括家長與教師，或會認為欺凌行為只是學生之間的嬉戲。學校亦無法律責任需上報校園欺凌事件，或未能讓外界全面了解實際欺凌情況。



研究又引用2017年屯門區一名小一男生疑遭同班同學手指篤眼、鉛筆插耳等欺凌事件，事後需接受手術，家長曾批評校方未有積極跟進。智庫分析即使教育局有向學校提供預防及處理欺凌行為的指引，校方没有責任去建立預防與處理機制，減低指引的成效。