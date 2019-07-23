修例風波：市民申請周六元朗遊行　鄉事派到警署反對

因應元朗發生白衫軍襲擊途人事件，有市民計劃周六(27日)發起「光復元朗」遊行，並於今日(23日)向警方申請不反對通知書。不過，同一時間有鄉事背景人士到元朗警署，要求警方執法及拒絕向元朗遊行發出不反對通知書。



市民鍾先生今到元朗警署就周六遊行申請不反對通知書，擬定遊行的集合時間為當日下午4時，起點是水邊村遊樂場，之後沿大馬路遊行至元朗西鐵站後集會，時間是下午3時至晚上23時59分。鍾指，遊行主題為「光復元朗」，以行動回應周日(21日)在元朗發生的襲擊，又要求政府回應當日事件是否「恐襲」，並成立獨立調查委員會調查事件。



鍾先生指，暫未獲發出不反對通知書，須在明天(24日)再與警方會面。他認為，周日事件屬恐襲，香港不能再承受多一次，重申不欲再發生不愉快事件，對於有鄉民聲稱要保衞家園，他希望鄉民會留在村內保衞其村。



同一時間，有十多名擁鄉事背景人士到元朗警署與警方短暫會面，要求警方不要發出不反對通知書，當中包括十八鄉鄉事委員會主席程振明及屏山鄉事委員會主席鄧志強等。