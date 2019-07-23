修例風波：泛民促召特別會議　要求政府交代元朗事件

本周日(21日)元朗「白衫軍」無差別攻擊市民，立法會24名民主派議員今(23日)去信立法會主席，要求周內就元朗事件召開特別會議，邀請特首林鄭月娥及保安局局長李家超出席，並就警方當日的作為及不作為交代和道歉。民主派議員表明，將於短期內動議譴責懷疑與白衫軍有聯繫的獨立建制派議員何君堯。



民主派召集人指，本周日元朗發生涉嫌警黑勾結事件，警方被社會廣泛視為縱容黑社會持械毆打市民，導致全城震怒，認為林鄭政府及警隊的誠信已徹底崩潰，同時亦陷港人於恐懼、鄰舍恐慌之中。問及有何場地可召開會議時，召集人指，會議室1完好無缺，經過20多天的修復，相信消防系統足以應付，促梁君彥盡快回覆。



議員楊岳橋亦指，許多證據顯示何君堯與周日事件有密切關係，令港人極為憤怒，如政府拒絕成立獨立調查委員會還個清白，議會會用其方法處理。他又強調，民主派不接受任何暴力，但質疑政府官員是否做到力挽狂瀾，而昨天(22日)新界商戶寧相信謠言提早關門，也不相信警方有能力維持治安，要求當局面對及解決問題。