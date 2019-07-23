前國務院總理李鵬逝世　終年91歲

內地官媒通報，中國國務院前總理李鵬因病醫治無效，周一（22日）晚上11時11分在北京逝世，終年91歲。



公開資料顯示，祖籍湖北的李鵬生於上海法租界，畢業於蘇聯莫斯科動力學院水力發電系，曾任電力工業部部長、國家教育委員會主任、國務院副總理、國務院總理和全國人大常委會委員長等重要職務。



李鵬的父親李碩勛為中國共產黨早期領導人，參與及領導中共早期的軍事鬥爭，出任中共江蘇省軍委書記，領導蘇北地區的農民起義。李碩勛於1931年7月7日赴海南島主持軍事會議，被國民黨密探逮捕，同年9月16日在海口處決，終年28歲。



官方訃聞稱，1989年6月中共十三屆四中全會後，作為中央領導集體的重要成員，李鵬重申鄧小平理論和「三個代表」重要思想。



訃聞續稱，李鵬堅決貫徹中共中央關於統一戰線和人民政協的方針政策，貫徹「一國兩制」方針，參與領導香港、澳門回歸各項工作；在三峽工程科學民主決策和建設中發揮重要作用；堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。



李鵬生平



1928年10月：出生於上海，祖籍四川。

1941年至1946年：在延安自然科學院、延安中學、張家口工業專門學校學習。

1946年至1948年：任晉察冀電業公司技術員、哈爾濱油脂廠協理。

1948年至1955年：蘇聯莫斯科動力學院水力發電系學習，任中國留蘇學生總會主席。

1955年至1966年：豐滿發電廠副廠長、總工程師，東北電業管理局副總工程師，阜 新發電廠廠長

1966年至1979年：任北京供電局黨委代理書記、北京電業管理局局長。

1979年至1983年：任電力工業部副部長、電力工業部部長、水利電力部副部長。

1983年6月：任國務院副總理。

1985年9月：增選為中共中央政治局委員、中央書記處書記。

1987年11月：當選中央政治局常委，並任國務院代總理。

1988年4月：任國務院總理。

1998年3月：任全國人大常委會委員長。

2003年3月：卸任公職，淡出政治舞台。

2019年7月22日：病逝。