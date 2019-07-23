李鵬逝世︰六四事件鎮壓惹爭議　晚年借日記自辯

李鵬一生的是非功過，關鍵是他在1989年六四事件中扮演的角色。據說李鵬自己也深明這一點，他退休後寫成30萬字的《關鍵時刻：李鵬日記》，披露不少內幕，有意無意希望撇清歷史責任。但書稿最終無緣面世，令他在六四事件中的角色也眾說紛紜。



時任國務院總理李鵬是鎮壓六四事件的決策人之一，他於六四前夕曾發表措詞強硬的「5.19講話」，引起首都大學生不滿。他其後於5月20日簽署國務院令，下令在北京部分地區戒嚴，為後來軍隊進城開槍鎮壓埋下伏線。李鵬事後對外界公開表示「我們沒有塑膠子彈」成了名言，也令他飽受國際輿論抨擊。



《關鍵時刻：李鵬日記》原計劃在2004年，也就是六四15周年出版，但因為內容「敏感」，被中共高層禁止出版。李鵬在書中透露了當年中共高層對如何處理八九學運存在明確分歧，有意無意撇清自己與事件最終流血結束的關係，還把責任推向已在1997年逝世的鄧小平身上。



直至2010年，書稿由鮑彤之子鮑樸取得，打算以《李鵬六四日記》之書名在香港出版，雖然最後計劃告吹，不過目前坊間仍有以不同書名出版的「李鵬日記」流傳。可是這些書是否李鵬親著，還是有人假李鵬之名杜撰，還沒有定論，因為無論是內地官方，還是李鵬或家屬，至今沒有確認書籍的真偽。