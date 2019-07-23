城大民主女神像疑遭內地生推倒　學生會報警

香港城市大學因有人撕走民主牆便利貼及推倒民主女神像而發生爭執。今日(23日)傍晚約6時30分，一名穿着深啡色T-shirt男子在香港城市大學撕毀民主牆牆上告示，其後更推倒牆旁的民主女神像，兩名途人見狀上前制止，雙方拉扯，最後啡衫男子逃入圖書館。警方隨後接報到場了解情況，暫列為財物損毀處理。



根據城市廣播網上片段，該名穿着深啡衫男子被發現破壞民主女神像後一度想離開，但被途人阻止。他隨即拿起膠椅與途人對峙片刻後打算逃走，但途人阻擋其去路，雙方互相拉扯，最後該男子逃入圖書館。至晚上約7時13分，城大學生會成員與保安交涉，要求保安交出該男子個人資料。惟夜間保安經理伍先生以個人私隱為由，拒絕將資料交給學生會。



香港城市大學學生會編輯委員會在社交平台指，該男子是一位操流利普通話的城大學生，犯案後曾試圖逃離現場，有幾位學生阻止其逃走。有學生進入圖書館後，發現其坐在圖書館門後的椅子上。其後，「兇徒」被保安帶進圖書館的房間內，外有幾名保安看守。



城大編委會表示，約晚上7時39分，警方於學生會報警後約半小時到達圖書館現場，城大學生會要求警方給學生會成員內進了解事件。



警方表示，收到一名人士報案指目睹整件事經過，亦收到涉事男子報案稱在民主牆旁被人包圍，安全受到威脅。



城大學生會表示，民主牆被破壞，會方深感憤怒，並對有關人士施予最強烈譴責，會方現已報警處理，要求校方嚴肅跟進有關事件，並會以一切途徑追討其法律責任。