男士性騷擾不容忽視　團體促訂守則保障受屈漢

性騷擾受害者不分男女，近年男士投訴遭到性騷擾、跨性別滋擾的個案不斷上升，當中辦公室政治更是男士涉遭性騷擾的主要原因。工聯會立法會議員陸頌雄今日(23日)聯同民間組織「香港男士協會」約見平等機會委員會主席朱敏健，反映現有機制無法保障受屈男性，陸引述朱表示，平機會計劃最快於年底設立專責處理性騷擾個案的小組，並正草擬預防性騷擾的實務守則。



「#MeToo」運動近年在全球引起廣泛關注，惟男士性騷擾卻沒獲同等重視，香港男士協會總幹事陳智恒表示，近年接獲愈來愈多男士被性騷擾的查詢及求助，不少求助人均是受害者，原因與社會觀念日漸開放，對同性戀、跨性別人士接受程度愈高有關。他在會上向平機會反映部分性騷擾個案，如辦公室政治是男士遭性騷擾的一大原因，受害者往往敢怒而不敢言；亦有在演藝界工作的求助人，反映有三、四線女星「挨身挨勢」，圖藉搔首弄姿、拋媚眼獲得當事人提供方便，如「影得靚啲、打燈好睇啲」，求助人卻反而感不適。



陳續指，部分涉性騷擾的投訴是反擊指控，如有事主在女同學盪韆鞦時推她一把，女生當時沒有反感，事後卻向學校投訴，聲稱遭非禮，縱使學校調查後認為投訴不成立，事主亦飽受困擾。陳希望平機會更積極推廣反性騷擾的措施，尤其針對男士受滋擾的個案增加，作出恰當支援。他引述朱指，男士若有性騷擾投訴，亦可以致電平機會查詢。



陸頌雄則引述平機會一項調查，超過四成受訪公司並未制訂防止性騷擾的措施，反映職場及僱主對性騷擾問題關注不足，陸強調，現時職場預防性騷擾措施往往忽略來自客戶或業務合作夥伴方對僱員的性騷擾，政府應檢討現有法例的不足之處，加入要求企業制訂全面的防止性騷擾政策的規定。



他們又建議政府盡快審議《2018年歧視法例（雜項修訂）條例草案》，以擴闊《性別歧視條例》下針對有關在共同工作場所工作的人被性騷擾的法律保障，為僱員提供更全面的保障。



