修例風波：官媒批美英政客干預港事務　干涉中國內政

本港近日發生大批示威者衝擊中聯辦大樓，塗污國徽等暴力事件後，內地官媒周二（23日）晚上以「趁早收回干預香港事務、干涉中國內政的政治黑手！」為題，發表評論文章，批評有美國、英國一些政客打着自由、民主的幌子，赤裸裸伸出干預香港事務的政治黑手，再次暴露粗暴干涉中國內政的陰暗政治圖謀。



文章提到，美英罔顧事實、顛倒黑白地「警告」香港政府「不得將抗議中的破壞行為作為鎮壓的藉口」，顯示兩個西方老牌大國將雙重標準表現得淋漓盡致。文章反問，在美國和英國國會、議會被暴力圍攻，政府會否坐視不管嗎，是否允許公然挑戰憲法、踐踏法律。



評論指美英兩國不譴責極端違法暴力，還道貌岸然地對屬於中國內政的香港事務說三道四、指手畫腳；又指香港和海外媒體披露一些情況，明顯看出香港一系列暴力事件，背後有外國勢力操縱、策劃甚至組織實施的迹象。



文章最後提到，香港事務純屬中國內政，中國政府和人民決不允許任何外國政府、組織或個人粗暴干預，更不會容忍任何外國勢力搞亂香港。官媒奉勸美方、英方摒棄雙重標準，立即停止向暴力不法行為發出任何錯誤信號，立即停止對「一國兩制」別有用心的政治抹黑。