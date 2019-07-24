修例風波：示威升級蔓延　掀起新一輪移民潮

示威行動持續升級，繼攻陷立法會衝擊中聯辦大樓後，遊行更蔓延至全港多區未有停止迹象，港人人心動搖，再掀起新一輪移民潮。港府去年估計有7600名港人移民外地，數字較前年大增接近2成；近日政治環境不穩，再激發港人移民意欲，有移民顧問指單計6月份，接獲有關移民的查詢按月急增3至5倍，確實申請亦增加一倍，預期相關情況會持續至今年底。



保安局今年5月提供的估算數字顯示，去年約有7600名港人移民外地，較前年的6500人大增1成7，並與2016年的數字看齊。保安局指出，香港居民離境外遊時不需向政府申報外遊目的，因此當局沒有港人移民外地的直接統計數字，當局是按向警方申請無犯罪紀錄證明書的數字等資料，估算港人移民外地數字。



台灣是港人其中一個移居熱點，港人移居台灣人數亦連續3年破千，數字持續高企。單計今年首季，已有297名港人獲准在台灣定居，較去年同期的206激增4成4。有移民顧問分析，申請移居台灣需時相對短，加上文化、語言以至距離均與香港較接近，而樓價只是香港的3分之1，令台灣成為港人移居的理想地點之一。