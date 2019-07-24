修例風波：符合條件出動解放軍　港學者促中央出手平亂

反對修訂《逃犯條例》亂局持續，近日行動升級至衝擊中聯辦大樓、漆彈塗污國徽、不同政見派系人士在街頭激烈衝突破壞社會安寧，學者及時事評論員均指港府管治失效幾近無人駕駛，一國兩制崩壞，令國家尊嚴被挑戰，警方又無力維持治安，市民人心惶惶擔心人身安全受威脅，就連建制人士對香港的信心亦動搖，各項因素已符合官媒所指的出動解放軍駐港部隊的情況，質疑為何中央政府仍遲遲未有行動平亂，讓香港盡快重回正軌。



《基本法》列出解放軍駐港部隊出動的法律基礎，《基本法》第14條列明，特區政府在必要時可向中央人民政府請求駐軍協助維持社會治安和協助救災；第18條亦列明，全國人大常委會決定宣布戰爭狀態，或因香港發生香港政府不能控制的危及國家統一或安全的動亂而決定香港進入緊急狀態，中央人民政府可發布命令將有關全國性法律在香港實施，即解放軍可根據中央決定在香港實施的全國性法律下履行職責。



內地官媒進一步闡述，指本港若出現3種情況，內地可考慮出手，如出動解放軍駐港部隊，相關情況包括香港因政治動盪出現人道主義災難，例如不同派系相互大規模仇殺，陷入無政府狀態；極端分子搞武裝混亂，警方無力維持治安，及出現愛國力量的大清洗，香港「倒向」美國等外國勢力。



香港理工大學專業及持續進修學院講師陳偉強分析，觀乎目前情況，包括持續不斷衝擊警方防線、包圍政府大樓，甚至直踩中聯辦搗亂、元朗街頭打人混戰等，加上預期衝擊不會停止且逐步升級，中央有需要考慮介入，出動解放軍維持香港治安。陳偉強重申，周日的反修訂遊行演變成突襲中聯辦，國徽受辱，無論哪一個國家都無法接受，示威者對主權的挑戰已達中央底線，亦顯示一國兩制失效。



陳續指，在元朗發生的打鬥事件，反映不同陣營的敵對情況已達白熱化階段，警方無力阻止暴力蔓延，已引起市民恐慌，商戶自行落閘停業。面對如此動盪局面，政府卻一籌莫展，甚至連愛國力量亦信心動搖，擔心外國勢力進一步入侵香港，中央有必要動用緊急機制，由解放軍協助整頓香港治安。



時事評論員陳雲生亦指，若情況持續惡化，除了出動解放軍駐港部隊，中央亦可考慮調派深圳、東莞等廣東省公安或武警來港支援，因為一旦基本法第18條被引用，全國性法規在港執行，訓練有素、專門應付動亂情況的武警可抵港擔當支援角色。他形容︰「若果香港失控，中央政府無辦法唔管！」雖然不是市民所樂見，但市民需明白香港有必要停止動盪局面才「有運行」。