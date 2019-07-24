一家三飛魚10月戰維港泳 　冀6年後與幼妺同游

一家3兄妹10月齊戰維港渡海泳，單家3兄妹年齡介乎16至18歲，每人相距約1歲，人人都有一身精湛泳技，大哥焯峰更是三項鐵人香港代表發展隊的成員。3兄妹有同一愛好，也有同一目標，二弟焯基及三妹倩倩表示，習泳令他們學會堅持、向目標奮進，單家還有一個6歲的幼妹，他們計劃6年後、待四妹滿12歲符合參加維港泳的資格，再譜寫一個四兄妹同戰渡海泳的佳話。



單家大哥焯峰今年18歲，他從小開始習泳，12歲首次參加維港渡海泳，是當年最細的一位參加者。焯峰從小便十分好動，接觸的首項運動便是游泳，起初覺得這是一個與同學玩樂的機會，後來參與「飛躍新世界」的免費專業運動訓練，經過一周恆常培訓後，泳技亦有進步，去年他晉身三項鐵人賽，在香港ASTC三項鐵人亞洲盃的亞洲青年組別獲得6名。



三兄妹喜泳，或與爸爸懂得游泳有關，但單父從未特訓3名子女，他「爆料」焯峰首次在海灘游泳時，倩倩一度因擔心哥哥的安危而狂哭，「喊到大哥游完水先停呀！」。而當年只是沙灘邊玩沙的三妹倩倩，則受大哥海中暢泳啟發，心癢癢踏出習泳的第一步。



倩倩現與二哥焯基一同參與游泳訓練，焯基擅長蛙式，倩倩則擅長背泳及自由式，二人積極參與學界比賽，一同練水，有時更一同逛街、食飯，臨近比賽，又會以同一泳式「鬥快」，輸了的便請勝方吃飯。焯基表示，習泳令他學懂每做一件事都設定目標，不會毫無方向。倩倩亦指習泳令她學會堅持，有時比賽未能游出最佳成績會感氣餒，但不會輕言放棄。



單家三兄妹每周習泳5至7天不等，焯基表示，平時會在學校把握時間做功課及溫習，下課後至練水的幾小時空檔亦會兼顧學業。單爸爸則指，倩倩比較緊張學業，有時凌晨5時便起床溫習，下課後又會在泳池邊做功課。



「新世界維港泳」將在10月27日舉行，雖然不是首次三人同渡維港，但三兄妹均希望在今次活動突破個人最佳時間，焯峰之前參加的最佳時間約為17分鐘，焯基則約18分鐘。焯峰表示，最難忘的一次維港泳是與倩倩一同參加，現在家中還有6歲的幼妹，希望6年後她滿12歲、並符合維港泳資格時，四兄妹同渡維港。

