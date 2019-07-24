綠色先鋒：走進大自然　童心看蟲界

「昆蟲有6隻腳仔，同埋好清楚睇到頭、胸、腹3部分。」炎夏蟲鳴，小孩在鶴藪水塘附近四處奔跑，手握捕蟲器，蹲在地上小心翼翼地捕捉昆蟲。離開課室，走入郊野，連平日不受歡迎的昆蟲，都變成小孩爭相觀察的對象。未知的大自然，或許沒有成人想像中恐怖，對小孩而言，可是奇幻刺激的探險之旅。



「點解蜘蛛唔係昆蟲？」「因為佢哋有8隻腳。」稚氣的聲音此起彼落，蜘蛛、蜻蜓、螳螂等被捕捉後，交由導師放到透明盒內，讓其他小孩觀察。捕捉昆蟲亦是一場生命教育，一隻受傷草蜢被大批螞蟻搬走，數名小孩設法營救，但最終發現草蜢已死去，不禁露出遺憾的神情。有導師解釋，因為草蜢的後腳受傷，失去攻擊力，「螞蟻可抬走比佢大好多嘅蟲，帶返入洞食咗佢，大自然就係咁樣。」



放生昆蟲後，導師示範生火及製作雞蛋仔，小孩頂着通紅的臉頰，在燒烤爐旁邊等待自製雞蛋仔出爐。掀開模具一刻，蛋香撲鼻，補充體力後，趁晚霞之際出發夜行。天色漸暗，於頭上飛過的蝙蝠愈來愈多，大家緊張地仰着頭注視上方，深怕機會稍縱即逝。突然，領隊Wouter停下腳步，轉過頭看，水塘旁邊的叢林裏，微弱光點在交織，是螢火蟲在飛舞。在紅光電筒下，一隻螢火蟲停在他的手臂上，小孩們一擁而上，圍觀其發光的尾部。直至螢火蟲飛走，他們才願意邁出腳步，繼續沿鶴藪水塘家樂徑走。



「其實佢哋都係生物啫，點解要咁驚？」就讀一年級的君諾，坦然自己以往害怕昆蟲，但經歷多次戶外學習已克服。媽媽則認為，於課室學習活動空間有限，讓小孩到郊野跑跑跳跳，有助成長，「家長陪佢哋出嚟大自然行吓，唔好睇咁多電視、電腦，多好多話題。」



在頭燈及電筒的照明下，家長拖着小孩踏過泥濘、碎石，穿過沙螺洞，抵達大埔鳳園。4小時的夜行期間，小孩呼喊「好攰」及家長的叮嚀不絕於耳，雖然腳步緩慢，猶幸沿途有不同昆蟲及動物引起小孩的好奇心，令他們不至於中途放棄。



負責籌辦是次「森林之旅」的森林課程顧問Bonny自言貪玩，她有感本港教育制度有所不足，如學生欠缺技能訓練及接觸大自然的機會等，原本是老師的她於是成立童行森林學院，將大自然與學習結合，帶學生走出課室，到戶外學習，「彌補番制度不足嘅地方。」

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