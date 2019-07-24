政Whats噏：黃偉傑冀香港複製巴西森巴嘉年華

香港作為「亞洲盛事之都」，每年都舉辦農曆年花車巡遊、七人欖球賽同國際龍舟賽等，他日亦可能增辦森巴嘉年華。慈善團體「天乙慈善基金會」正計劃透過各個青年組織，甄選一批年輕人組成首支港人森巴隊伍，參與明年日本東京淺草森巴祭，期望取得經驗之後，喺香港複製一個森巴盛會。既然係要取經，點解會選擇去日本，而唔係去森巴舞嘅發源地巴西呢？



天乙慈愛基金會兩名創會會長黃偉傑同李衛銘、顧問周敏儀、日本森巴教父杉田茂同東華前主席梁定宇都有出席記者會。黃偉傑解釋，其實國際上好多大城市會仿效巴西，舉辦大型嘅森巴嘉年華，而日本東京淺草森巴祭嘅規模，只係僅次於巴西，亦係北半球最大型嘅森巴盛事。



響應今次計劃嘅素人拉丁樂團團長史丹利就話百年前嘅日本並唔富裕，以致好多日本人需越洋謀生，而巴西就一眾拉丁美洲國家當中，最多日本人移居嘅國家，後來巴西嘅日裔人士重返故地，就連帶將森巴文化亦一併傳往日本。佢又話巴西嘅一支森巴表演隊伍，係由花車、樂隊同舞蹈員組成，無法透過學業取得理想前路嘅青少年，亦可於投身森巴各種角色當中，尋得志向同安頓，而佢亦希望透過推廣森巴，以緩減香港嘅青少年問題。



國際專業保險諮詢協會會長羅少雄話觀眾會將所有目光都投往衣着性感嘅森巴女郎，但礙於嶺南嘅女士，身裁不如拉丁美洲婦女咁修長，加上香港民風唔及外國開放，可能會嫌森巴舞衣過於暴露，佢相信香港若成功舉辦森巴嘉年華，可觀性未必如日本咁出色。不過，培育港青以致將來能夠上演森巴盛會，對香港而言始終係好事，所以佢都以公司名義，贊助今次嘅森巴計劃。

